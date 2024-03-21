The Atlantic: Росія використовує для обстрілів супутникові знімки США. Буданов: Всі купують

Буданов зазначив, що ці знімки купують всі країни, і Росія – не виняток

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, коментуючи матеріал видання The Atlantic про використання окупантами супутникових знімків західних компаній для завдання ударів по Україні, заявив, що всі держави їх купують. Про це він розповів у коментарі Суспільному.

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"Всі країни купують, і ми, в тому числі. Це суто комерційна послуга. Вони й раніше використовували комерційні знімки", – зазначив Буданов.

18 березня видання The Atlantic із посиланням на неназваного українського військовослужбовця повідомляло, що для завдання ракетних ударів по Україні Росія, ймовірно, використовує супутникові знімки американських компаній.

Він розповів, що супутник робить знімки об'єкта, а через кілька днів чи тижнів туди влучає російська ракета. Інколи, за його словами, інший супутник відправляється для отримання додаткових зображень, щоб перевірити ступінь пошкодження.

"Кількість збігів, коли зображення супроводжуються ударами, занадто велика, щоб бути випадковою", – заявив співрозмовник The Atlantic.

Зокрема, видання навело приклад із ракетними ударами по Львову та Миргороду навесні 2022 року, а також по Києву в січні 2024-го.

Співрозмовник зазначив, що таких випадків "сотні". Він заявив, що Україна стежить за прольотами російських супутників, і донедавна українські військові припускали, що супутники союзників не будуть доступні окупантам.

"Приблизно шість місяців тому ми й уявити собі не могли, що приватні компанії продаватимуть супутникові знімки в чутливих районах. Але стало важко повірити, що ці збіги випадкові", – наголосив він.

Співрозмовник не виключив, що РФ купує супутникові знімки через сторонні компанії, адже Maxar і Planet заявляють, що "ретельно перевіряють своїх клієнтів і дотримуються американського законодавства, яке забороняє операції з Росією з початку повномасштабної війни". Однак, за інформацією видання, їхні знімки можна купити через сайти-посередники за ціною від $1000 до $1200.

За словами іншого співрозмовника The Atlantic, для того, щоб знімки не потрапили до рук окупантів, супутниковим компаніям доведеться перевіряти не тільки те, від кого надходить запит, а й контролювати перепродаж фото.