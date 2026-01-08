The Times: Британия и Франция отправят в Украину меньше военных, чем ожидалось

Лондон и Париж отправят в Украину после заключения мирного соглашения 15 000 военных, однако даже это количество окончательно не согласовано

Французский военный (Фото: Wikipedia)

Великобритания и Франция в случае заключения мирного соглашения отправят в Украину до 15 000 солдат, что гораздо меньше, чем ожидалось. Фактическое количество военных может оказаться значительно ниже, сообщила The Times со ссылкой на военные и дипломатические источники.

Издание отмечает, что британское военное руководство ранее предлагало направить до 10 000 британских солдат в рамках более широкой "коалиции добровольцев" общей численностью 64 000 человек. Однако в Министерстве обороны Великобритании сочли такую цифру неприемлемой, учитывая нынешнее количество военных.

По информации двух собеседников среди военных, фактически может быть развернуто менее 7500 британских военнослужащих. Даже это количество считается большим для страны, регулярная армия которой насчитывает около 71 000 обученных военнослужащих в регулярной армии.

Франция пока является единственной страной, которая публично обязалась направить войска непосредственно в Украину. Ожидается, что французские подразделения будут составлять остальную часть контингента и будут размещены в относительно безопасных западных регионах, вдали от линии фронта.

Несколько собеседников издания предположили, что даже общая цифра в 15 000 военных является оптимистичной. По словам одного из них, Германия готова развернуть войска только вблизи Украины, в частности в Польше или Румынии.

Собеседники отмечают, что численность контингента будет зависеть от конкретных условий мирного соглашения. Сейчас окончательное количество еще не определили.

Согласно планам, британские и французские войска должны помогать в подготовке украинской армии и контролировать строительство объектов для хранения вооружения и техники.