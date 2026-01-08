The Times: Британія та Франція відправлять в Україну менше військових, ніж очікувалось

Лондон та Париж відправлять в Україну після укладення мирної угоди 15 000 військових, однак навіть ця кількість остаточно не погоджена

Французький військовий (Фото: Wikipedia)

Велика Британія та Франція у разі укладення мирної угоди відправлять до України до 15 000 солдатів, що набагато менше, ніж очікувалося. Фактична кількість військових може виявитися значно нижчою, повідомила The Times з посиланням на військові та дипломатичні джерела.

Видання зазначає, що британське військове керівництво раніше пропонувало направити до 10 000 британських солдатів у межах більш широкої "коаліції добровольців" загальною чисельністю 64 000 осіб. Однак у Міністерстві оборони Великої Британії визнали таку цифру неприйнятною з огляду на нинішню кількість військових.

За інформацією двох співрозмовників серед військових, фактично може бути розгорнуто менше як 7500 британських військовослужбовців. Навіть ця кількість вважається великою для країни, регулярна армія якої налічує близько 71 000 навчених військовослужбовців у регулярній армії.

Франція наразі є єдиною країною, яка публічно зобов’язалася направити війська безпосередньо в Україну. Очікується, що французькі підрозділи складатимуть решту контингенту і будуть розміщені у відносно безпечних західних регіонах, далеко від лінії фронту.

Кілька співрозмовників видання припустили, що навіть загальна цифра у 15 000 військових є оптимістичною. За словами одного з них, Німеччина готова розгорнути війська лише поблизу України, зокрема у Польщі або Румунії.

Співрозмовники наголошують, що чисельність контингенту залежатиме від конкретних умов мирної угоди. Наразі остаточну кількість ще не визначили.

Згідно з планами, британські та французькі війська мають допомагати в підготовці української армії та контролювати будівництво об’єктів для зберігання озброєння і техніки.