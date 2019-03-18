Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.03.2019, 19:45

TI: 7 из 35 кандидатур в антикорсуд - в "списке 55 недостойных"

TI: 7 из 35 кандидатур в антикорсуд - в "списке 55 недостойных" - Фото
Фото: depositphotos.com

В представлении президенту - 22 судьи, 11 адвокатов и 2 ученых

Реклама
Реклама

Высший совет правосудия 18 марта рассмотрел 39 кандидатур и внес президенту Петру Порошенко представление о назначении 35 судей, в состав которого вошли 7 юристов из "списка 55 недостойных", составленного общественными организациями. Об этом сообщает пресс-служба Transparency International Ukraine.

Отмечается, что в представлении - 22 судьи, 11 адвокатов и 2 ученых, претендующих на должности Антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАС. Еще по две кандидатуры в каждую из инстанций поставили на паузе. Решение об адвокатах Евгении Круке и Маркиане Галабале, а также о преподавателях Сергее Боднаре и Владимире Цикало будет принято до 28 марта.

Реклама

TI заявляет, что среди финалистов - 7 юристов из "списка 55 недостойных", ранее опубликованного общественными организациями. Это судьи Инна Белоус, Андрей Бицюк, Владимир Воронько, Виктор Маслов, Оксана Олейник и Валерия Черная, адвокат Сергей Мойсак.

Отмечается, что в общем ВСП интересовался опытом в уголовном судопроизводстве, причинами низких доходов и уровнем стрессоустойчивости. Среди прочего, у Совета были вопросы к тернопольской судье Инне Белоус, которая выносила решение о запрете мирных собраний во время Революции Достоинства. Преподавателю из "списка 55-ти" Владимиру Цикало пришлось отвечать на вопрос об админпротоколе за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В то же время члены ВСП решили обойти вопрос о квартире за 2,4 млн грн, которую в 2016 году приобрела мать судьи Валерии Черной.

Ранее Общественный совет международных экспертов заблокировал 42 кандидатов. Затем Высшая квалификационная комиссия судей не внесла в финальный список еще 12 судей.

Читайте также: ЦПК: У чиновника антикорсуда дом на одном участке с замглавы ГБР

Инфографика: ti-ukraine.org

Отправить:
Распечатать:
Теги: антикорсуд, кандидаты, Transparency International
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 