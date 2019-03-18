TI: 7 из 35 кандидатур в антикорсуд - в "списке 55 недостойных"

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Высший совет правосудия 18 марта рассмотрел 39 кандидатур и внес президенту Петру Порошенко представление о назначении 35 судей, в состав которого вошли 7 юристов из "списка 55 недостойных", составленного общественными организациями. Об этом сообщает пресс-служба Transparency International Ukraine.

Отмечается, что в представлении - 22 судьи, 11 адвокатов и 2 ученых, претендующих на должности Антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАС. Еще по две кандидатуры в каждую из инстанций поставили на паузе. Решение об адвокатах Евгении Круке и Маркиане Галабале, а также о преподавателях Сергее Боднаре и Владимире Цикало будет принято до 28 марта.

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TI заявляет, что среди финалистов - 7 юристов из "списка 55 недостойных", ранее опубликованного общественными организациями. Это судьи Инна Белоус, Андрей Бицюк, Владимир Воронько, Виктор Маслов, Оксана Олейник и Валерия Черная, адвокат Сергей Мойсак.

Отмечается, что в общем ВСП интересовался опытом в уголовном судопроизводстве, причинами низких доходов и уровнем стрессоустойчивости. Среди прочего, у Совета были вопросы к тернопольской судье Инне Белоус, которая выносила решение о запрете мирных собраний во время Революции Достоинства. Преподавателю из "списка 55-ти" Владимиру Цикало пришлось отвечать на вопрос об админпротоколе за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В то же время члены ВСП решили обойти вопрос о квартире за 2,4 млн грн, которую в 2016 году приобрела мать судьи Валерии Черной.

Ранее Общественный совет международных экспертов заблокировал 42 кандидатов. Затем Высшая квалификационная комиссия судей не внесла в финальный список еще 12 судей.

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Инфографика: ti-ukraine.org