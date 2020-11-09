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Тихановская: Крым принадлежит Украине

09.11.2020, 12:14
Тихановская: Крым принадлежит Украине - Фото
Светлана Тихановская (Фото: Johanna Geron/ЕРА)

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что против любого проявления агрессии

Крым принадлежит Украине, заявила лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская в интервью Укринформу.

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"Моя личная точка зрения – есть международный закон, законодательство. И на основе международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", – считает Тихановская.

Комментируя российскую оккупацию части Донбасса, Тихановская заявила, что выступает против любого проявления агрессии.

В то же время, Тихановская подчеркнула, что не может говорить от имени будущего президента Беларуси, который будет избран после падения режима Лукашенко.

  • 27 июля 2020 года Тихановская, тогда бывшая кандидатом в президенты Беларуси, заявила, что юридически Крым украинский, а фактически – российский.
  • 1 сентября Тихановская заявила, что Крым "отошел другому государству" против международных законов.

Денис Юдин
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