Тимошенко и Власенко получили $11 млн от американской юридической фирмы - NYT

Юлия Тимошенко (Фото: пресс-служба Батькивщины)

Нью-Йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom выплатила $11 млн или более, чтобы избежать иска от лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко. Об этом сообщает New York Times.

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В 2012 году фирма опубликовала отчет, в котором пыталась оправдать действия правительства экс-президента Виктора Януковича по отношению к Тимошенко. Это уже привело к федеральным расследованиям и штрафам в США. По информации издания, Тимошенко обвинила фирму в том, что она помогала Януковичу политически преследовать ее.

В 2018 году в интервью NYT Тимошенко заявила, что ей было очень больно узнать об отчете Skadden, находясь в заключении.

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По информации источников NYT, Тимошенко и ее адвокат и нардеп Сергей Власенко, который также считает себя потерпевшим от действий Януковича, обратились к фирме Reid Collins & Tsai, чтобы та изучила возможность предъявления иска к Skadden. Skadden предпочла досудебное урегулирование, выплатив Тимошенко и Власенко $11 млн или более.

5 августа 2011 года Тимошенко была арестована. Ее обвиняли в заключении кабального для Украины газового контракта с Россией.

В октябре 2011 года Тимошенко была осуждена на 7 лет заключения и выплату 1,5 млрд грн компании Нафтогаз.

В апреле 2013 года ЕСПЧ признал арест Тимошенко политически мотивированным.

22 февраля 2014 года Тимошенко вышла из заключения после того, как Рада приняла постановление о ее освобождении.

Reid Collins & Tsai. В четырех декларациях об изменении имущественного состояния за 2019 и 2020 годы Власенко сообщил о доходе более 140 млн грн, полученном от

4 мая стало известно, что Тимошенко задекларировала около 150 млн грн как доход от компенсации за политические репрессии.