Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Тимошенко и Власенко получили $11 млн от американской юридической фирмы - NYT

Тимошенко и Власенко получили $11 млн от американской юридической фирмы - NYT - Фото
Юлия Тимошенко (Фото: пресс-служба Батькивщины)
11.05.2020, 11:23

По информации издания, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко обвинила фирму Skadden в том, что та помогала Януковичу политически преследовать ее

Нью-Йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom выплатила $11 млн или более, чтобы избежать иска от лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко. Об этом сообщает New York Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В 2012 году фирма опубликовала отчет, в котором пыталась оправдать действия правительства экс-президента Виктора Януковича по отношению к Тимошенко. Это уже привело к федеральным расследованиям и штрафам в США. По информации издания, Тимошенко обвинила фирму в том, что она помогала Януковичу политически преследовать ее.

В 2018 году в интервью NYT Тимошенко заявила, что ей было очень больно узнать об отчете Skadden, находясь в заключении.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

По информации источников NYT, Тимошенко и ее адвокат и нардеп Сергей Власенко, который также считает себя потерпевшим от действий Януковича, обратились к фирме Reid Collins & Tsai, чтобы та изучила возможность предъявления иска к Skadden. Skadden предпочла досудебное урегулирование, выплатив Тимошенко и Власенко $11 млн или более.

  • В четырех декларациях об изменении имущественного состояния за 2019 и 2020 годы Власенко сообщил о доходе более 140 млн грн, полученном от Reid Collins & Tsai.
  • 4 мая стало известно, что Тимошенко задекларировала около 150 млн грн как доход от компенсации за политические репрессии.
Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
виктор янукович юлия тимошенко сергей власенко политические преследования Skadden
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 