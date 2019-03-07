Тимошенко сказала, будет ли встречаться с Порошенко

Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко не видит повода для встреч с главой государства Петром Порошенко. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, встречалась ли она в последнее время с другими кандидатами.

"Я не веду никаких переговоров с действующим президентом. Потому что я не собираюсь давать ему никаких гарантий. Он не получит никаких индульгенций. У меня нет ни одного предмета для переговоров с ним. И потому таких встреч не будет", - заявила она.

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Говоря о том, виделась ли она с другим кандидатом - Владимиром Зеленским, Тимошенко ответила отрицательно. По ее словам, сейчас она постоянно находится в регионах.

4 марта 2019 года согласно опросу соцгруппы Рейтинг Порошенко и Тимошенко делят второе место на выборах, если бы они состоялись в конце февраля.