Ткаченко о словах Зеленского: "Иди сделай так, чтобы культуре было хорошо"

Александр Ткаченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

До назначения руководителем Министерства культуры и информполитики с бывшим гендиректором 1+1 Александром Ткаченко встретился президент Владимир Зеленский: кандидата призвали "идти работать и сделать так, чтобы культуре было хорошо". Об этом он рассказал LB.ua.

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По словам Ткаченко, для президента сфера культуры - "один из главных приоритетов, так же, как и налаживание коммуникации в ней". Министр надеется на поддержку "многих креативных людей", с которыми уже запланированы встречи. Он говорит, что это те, кто "даже в отсутствие господдержки достиг успехов в своей сфере".

"Хотим создать некий мозговой центр для того, чтобы разговор о культуре был не только в прошедшем времени, но и о настоящем. Для того, чтобы популяризировать то, что происходит сегодня в современном искусстве, театре, кино, других отраслях. <...> Расширение аудитории возможно лишь при условии, когда людям интересно, когда культура модной... Я бы очень хотел, чтобы за этим столом чаще собирались не чиновники, а чтобы это был стол рыцарей культуры, условно говоря", - пояснил он идею.

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Цель, сказал Ткаченко, - больше зрителей в театрах, музеях, кинотеатрах, больше читателей, больше людей, которые хотят потреблять культурный продукт. Он добавил, что должны быть инвестиции в сериалы, "потому что они дают сразу массовую аудиторию", и должны быть основаны на украинских нарративах и сняты на украинском языке.

1 июня 2020-го фракция Слуга народа поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры.

поддержала 4 июня за его назначение проголосовали 263 депутата.

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