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Ткаченко сказал, будет ли Коломойский влиять на него на посту главы Минкульта

Ткаченко сказал, будет ли Коломойский влиять на него на посту главы Минкульта - Фото
Александр Ткаченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
03.06.2020, 18:57

Бывший гендиректор 1+1 считает, что владелец медиахолдинга не заинтересован во влиянии на Министерство культуры и информационной политики

Депутат от Слуги народа, кандидат на пост министра культуры Александр Ткаченко, который более десяти лет возглавлял 1+1 Media считает, что олигарх Игорь Коломойский не заинтересован во влиянии на него. Об этом Ткаченко сказал в комментарии Радио Свобода.

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У депутата спросили, будет ли, по его мнению, Коломойский пытаться просить его о каких-то услугах.

"А как вы считаете, у Игоря Коломойского есть большие интересы в сфере культуры?" - спросил в ответ Ткаченко.

На уточнение, что министерство, которое он может возглавить, занимается также и информационной политикой, тогда как Коломойский — владелец 1+1, Ткаченко сказал: "Я уже год работаю политиком, и в принципе выбор мой был сознательный. Касательно работы с Игорем Валерьевичем: я с ним работал более 10 лет, безусловно, его хорошо знаю, но культура (сфера культуры), и те интересы и вызовы, которые существуют в сфере культуры, мало касаются интересов господина Коломойского".

1 июня фракция Слуга народа почти единогласно поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики. 

Вадим Ребрина
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александр ткаченко игорь коломойский 1+1 минкультуры
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