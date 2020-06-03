Ткаченко сказал, будет ли Коломойский влиять на него на посту главы Минкульта

Александр Ткаченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Депутат от Слуги народа, кандидат на пост министра культуры Александр Ткаченко, который более десяти лет возглавлял 1+1 Media считает, что олигарх Игорь Коломойский не заинтересован во влиянии на него. Об этом Ткаченко сказал в комментарии Радио Свобода.

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У депутата спросили, будет ли, по его мнению, Коломойский пытаться просить его о каких-то услугах.

"А как вы считаете, у Игоря Коломойского есть большие интересы в сфере культуры?" - спросил в ответ Ткаченко.

На уточнение, что министерство, которое он может возглавить, занимается также и информационной политикой, тогда как Коломойский — владелец 1+1, Ткаченко сказал: "Я уже год работаю политиком, и в принципе выбор мой был сознательный. Касательно работы с Игорем Валерьевичем: я с ним работал более 10 лет, безусловно, его хорошо знаю, но культура (сфера культуры), и те интересы и вызовы, которые существуют в сфере культуры, мало касаются интересов господина Коломойского".

1 июня фракция Слуга народа почти единогласно поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики.