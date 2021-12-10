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Ток-шоу с Пальчевским за 12 млн грн: "Дом" заказал программу собственнику "Зе медиа"

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 19:44
Ток-шоу с Пальчевским за 12 млн грн:
Фото: Facebook страница Андрея Пальчевского

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", в которое входят телеканалы Дом и UATV, планирует потратить более 12 млн грн на создание социального шоу с Андреем Пальчевским. Об этом пишет Детектор медиа со ссылкой на сайт закупок Prozorro.

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Поскольку материально-техническая база ГП МПИУ привлечена в других проектах, были проведены творческие конкурсы. Среди победителей – шоу "О жизни с Андреем Пальчевским".

Компания ООО Имаджинариум, предложившая этот проект, принадлежит Владимиру Татаренко, владельцу компании Зе Медиа. На местных выборах компания проводила опрос "Пять вопросов Зеленского".

Шоу с Пальчевским может стать основным проектом на канале Дом. Планируется создать 60 выпусков по 45 минут каждый.

"Возвращает веру в справедливость. Очень необходимая программа, которая поможет открыть правду и найти виновных... Такие ток-шоу необходимы, они позволяют увидеть политического деятеля в действии", – говорится в описании тендерных условий.

  • В 2020 году издание Цензор.нет сообщило, что Пальчевский имеет российское гражданство. Он это утверждение ни подтвердил, ни опроверг.
  • Пальчевский – частый гость телеканалов из пула Медведчука. В январе 2021 года Нацсовет оштрафовал канал 112 Украина из-за "призывов к развязыванию агрессивной войны", ее пропаганды, а также "разжигания национальной, расовой или религиозной вражды". По данным регулятора, они звучали в том числе из уст Пальчевского. 
  • В апреле 2921 года Нацсовет оштрафовал канал NewsOne из-за высказывания Пальчевского о том, что в войсках нацистского Третьего рейха якобы служило много евреев. 
Марина Тищенко
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дом андрей пальчевский зе медиа владимир татаренко ток-шоу ПРОЗОРРО
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