Кандидат в мэры Киева Пальчевский не подтвердил и не опроверг наличие у него паспорта РФ

Ранее Цензор.нет сообщил, что Пальчевский является гражданином РФ. Издание опубликовало фото документов

Кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский отреагировал на информацию о его возможном российском гражданстве тем, что показал свой украинский паспорт. При этом двойное гражданство в РФ не запрещено.

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22 октября Цензор.нет сообщил, что Пальчевский является гражданином РФ. Издание опубликовало фото документов, которые якобы свидетельствуют о наличии у Пальчевского российского гражданства.

Сайт российской Федеральной налоговой службы при введении данных, указанных в опубликованных документах, выдает информацию о том, что Андрей Иванович Пальчевский 1961 года рождения имеет паспорт гражданина РФ.

Сегодня Пальчевский опубликовал в Facebook видеообращение, в котором не подтверждает и не опровергает эту информацию. Политик показывает свой украинский паспорт и говорит: "Вот он – украинский, синий, где написано, что я родился в 1961 году, здесь, в Киеве. А не то, что утверждают некоторые".

Согласно с Конституцией РФ, гражданин РФ может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

Народный депутат из группы Довіра Андрей Кот сообщил, что обратился в СБУ с просьбой проверить информацию о гражданстве Пальчевского.

В выборах мэра Киева будут участвовать 13 кандидатов.







Вадим Ребрина

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