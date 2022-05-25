Токио считает провокацией пролет бомбардировщиков России и Китая возле границ Японии

Токио выразил "серьезную обеспокоенность" в адрес Китая и России в связи с пролетом стратегических бомбардировщиков возле границ Японии во время проведения саммита Quad, сообщает Kyodo.

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Во вторник, во время проведения в Токио саммита лидеров Японии, США, Австралии и Индии, четыре китайских и два российских стратегических бомбардировщика совершили пролет над Японским морем, Восточно-Китайским морем и Тихим океаном.

Секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно назвал эту акцию Китая и России "демонстрацией силы" и заявил, что "уровень провокации" повышает тот факт, что она состоялась во время проведения международной встречи.

Он также подчеркнул, что совместные учения Китая и России проводятся на фоне международных усилий по прекращению российской агрессии в Украине и что правительство Японии "настоятельно требует от Китая действовать ответственно для поддержания мира и безопасности".

Совместный полет стратегических бомбардировщиков, о котором Минобороны Японии объявило вчера поздно вечером, стал первой подобной акцией Пекина и Москвы с ноября прошлого года. По данным японских военных, из четырех китайских самолетов два были бомбардировщиками Сиань H-6, а два других предположительно были того же типа.

Ни один из шести бомбардировщиков, участвовавших в полете, не вторгался в воздушное пространство Японии.

В свою очередь в Минобороны Китая и России заявили, что их боевые самолеты провели "совместное патрулирование" над Японским и Восточно-Китайским морями.

22 апреля МИД Японии впервые за почти 20 лет официально назвало Курильские острова "территорией, незаконно оккупированной Россией".

12 мая Япония заморозила активы российских Сбербанка и Альфа-банка в качестве мер давления на Кремль из-за военного вторжения в Украину.

19 мая Япония объявила, что пожертвует более $2 млн МАГАТЭ для обеспечения безопасности украинских ядерных объектов, подвергшихся атаке России.

Сергей Бережной

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