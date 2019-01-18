"Только биометрия": Климкин о возможном визовом контроле с РФ

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Визовый режим с Россией обеспечит контроль за теми кто въезжает в Украину, но если и вводить такой вид контроля, то только с биометрическими паспортами. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент LIGA.net.

"Визовый режим с РФ позволит нам эффективно контролировать взъезд граждан с территории России", - заявил он.

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Климкин особо подчеркнул, что обычный визовый режим со страной-агрессором не обеспечит необходимого контроля.

"Если и принимать решение о визовом режиме с Россией, то это должен быть только биометрический визовый режим", - заявил министр.

Также, по его словам, для введения визового режима с РФ необходимо политическое решение и материальная база.

Ранее на пресс-конференции Климкин заявил, что Украина "свела к минимуму дипотношения с Россией", а материалы для судов с РФ "везли в четырех минивэнах".