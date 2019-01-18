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18.01.2019, 14:05

Мы свели к минимуму дипломатические отношения с Россией - Климкин

Мы свели к минимуму дипломатические отношения с Россией - Климкин - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Дипотношения между Украиной и Россией сведены к тому минимуму, который необходим для защиты наших граждан, сообщил министр иностранных дел

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Дипломатические отношения между Украиной и Россией сведены к минимуму, который необходим для защиты граждан Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент LIGA.net.

"У нас по факту нет никаких дипломатических отношений с РФ. Они сведены к абсолютному минимуму, необходимому для защиты наших граждан", - сказал он.

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Министр отметил, что работа дипломатов позволяет защищать интересы политзаключенных и военнопленных украинцев на территории РФ. Пока никто из союзников Украины не готов взять на себя такую работу.

В конце ноября министр сообщил, что в ближайшее время будет приостановлено действие около 40 двусторонних договоров между Украиной и cтраной-агрессором.

До этого Климкин говорил, что Украина не разрывает дипломатические отношения с РФ потому, что они на данный момент носят формальный характер. Вместе с тем Климкин признал, что российские дипломаты, работающие на территории Украины, сотрудничают с российскими спецслужбами. "Никаких других функций у них тут в Украине быть не может", - убежден.

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Теги: МИД, павел климкин, дипотношения
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