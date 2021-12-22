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"Только официальные". В Раде пояснили ограничение Зеленским заявлений о внешней политике

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 20:47
Владимир Зеленский (Фото: Stefanie Loos/EPA)

В указе президента Владимира Зеленского, который определяет список уполномоченных выступать с заявлениями и комментариями о внешней политике страны, речь идет о праве выступать с официальными заявлениями и комментариями. Возможность высказывать личную позицию не ограничивается. Об этом сообщил в Facebook глава комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, народный депутат фракции партии Слуга народа Александр Мережко.

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По словам Мережко, ничего уникального в этом указе президента нет, особенно когда речь идет о том, кто может выступать с официальными заявлениями и комментариями относительно внешней политики Украины.

"Некоторые даже восприняли этот тезис как "запрет" вообще комментировать вопросы внешней политики или договора. На самом деле ситуация очень проста. Речь идет о том, кто может выражать именно официальную (а не любую другую) позицию государства", – пояснил нардеп.

Мережко добавил, что неофициальную позицию по этим вопросам может выражать кто угодно, но это не будет считаться позицией государства.

Он отметил, что согласно Конституции, внешняя политика – прерогатива главы государства, и поэтому логично, что официальную позицию страны на международной арене выражает именно президент.

Как пояснил Мережко, в американской теории и судебной практике есть такое понятие, как one voice doctrine, суть которого состоит в том, что на международной арене государство должно говорить одним голосом (speak with one voice).

"И действительно, необходимость, чтобы у государства была одна четкая официальная позиция и одна политика, а не разнообразие "политик". Иначе можно легко запутать другие государства", – сказал глава комитета по внешней политике.

Он добавил: то, что официальную позицию государства по международным вопросам выражает президент, не лишает парламент права выражать свою позицию по определенному международному вопросу.

Что касается упоминания в указе премьер-министра и министра иностранных дел, то Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года предусматривает, что представлять государство в переговорном процессе и заключении международного договора без особых полномочий могут главы государств, главы правительств и министры иностранных дел.

"Только официальные". В Раде пояснили ограничение Зеленским заявлений о внешней политике

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Наталия Медведева
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внешняя политика Владимир Зеленский МИД Александр Мережко
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