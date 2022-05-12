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Только за прошлый месяц в Украине были убиты почти 100 детей – ЮНИСЕФ

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 21:28
Только за прошлый месяц в Украине были убиты почти 100 детей – ЮНИСЕФ - Фото
Лого ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ подтвердил, что только в апреле в Украине было убито почти 100 детей, но фактические цифры могут быть значительно выше, поскольку российская война против Украины привела к кризису в сфере защиты детей. Об этом заявил в четверг в Совбезе ООН заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ Омар Абди, сообщает CNN.

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"ООН подтвердила, что только за последний месяц были убиты около 100 детей, и мы считаем, что фактически цифры значительно выше", — сказал чиновник.

"Еще больше детей получили ранения и столкнулись с серьезными нарушениями их прав, миллионы были перемещены. Война в Украина, как и все войны, — это кризис защиты детей и прав детей", – и добавил он.

Абди сказал, что сфера образования тоже страдает.

"По состоянию на прошлую неделю по меньшей мере 15 из 89 — каждая шестая — поддерживаемых ЮНИСЕФ школ на востоке Украины были повреждены или разрушены", — сказал он. Сотни школ по всей стране пострадали от тяжелой артиллерии, авиаударов и другого оружия.

Вадим Ребрина
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ООН дети ЮНИСЕФ
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