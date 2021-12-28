Топ-10 депутатов, пропустивших 90% голосований за год: список от КИУ
28.12.2021, 15:57
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
В 2021 году 25 депутатов пропустили 90% голосований в Раде: это в основном депутаты пророссийской партии ОПЗЖ. Статистику собрал Комитет избирателей Украины.
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Топ-10 депутатов-прогульщиков:
- Олесь Довгий принял участие в 0,23% голосований,
- Вадим Столар – 0,56%,
- Федор Христенко – 0,99%,
- Юрий Солод – 0,99%,
- Вадим Рабинович – 1%,
- Сергей Левочкин – 1%,
- Сергей Ларин – 1%,
- Игорь Абрамович – 1%,
- Ренат Кузьмин – 1%,
- Степан Ивахив – 1%.
Среди тех, кто редко голосовал – Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Александр Дубинский.
Наиболее активно принимали участие в принятии законов нардепы от Слуги народа (83% голосований) и Европейской солидарности (80%). Депутаты от ОПЗЖ приняли участие в 38% голосований.
- 22 декабря 2021-го в сети появилось видео, на котором нардеп Слуги народа Николай Галушко ругает матом полицейских. Его водитель нарушил ПДД, а нардеп приехал его "освобождать".
- В СН сказали, что поведение Галушко рассмотрит этический комитет партии.
- 26 декабряв Бердянске из-за конфликта на дороге подрались два местных депутата, один из них получил телесные повреждения.
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