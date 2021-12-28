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Топ-10 депутатов, пропустивших 90% голосований за год: список от КИУ

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 15:57
Топ-10 депутатов, пропустивших 90% голосований за год: список от КИУ - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В 2021 году 25 депутатов пропустили 90% голосований в Раде: это в основном депутаты пророссийской партии ОПЗЖ. Статистику собрал Комитет избирателей Украины.

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Топ-10 депутатов-прогульщиков:

  1. Олесь Довгий принял участие в 0,23% голосований,
  2. Вадим Столар – 0,56%,
  3. Федор Христенко – 0,99%,
  4. Юрий Солод – 0,99%,
  5. Вадим Рабинович – 1%,
  6. Сергей Левочкин – 1%,
  7. Сергей Ларин – 1%,
  8. Игорь Абрамович – 1%,
  9. Ренат Кузьмин – 1%,
  10. Степан Ивахив – 1%.

Среди тех, кто редко голосовал – Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Александр Дубинский.

Наиболее активно принимали участие в принятии законов нардепы от Слуги народа (83% голосований) и Европейской солидарности (80%). Депутаты от ОПЗЖ приняли участие в 38% голосований.

  • 22 декабря 2021-го в сети появилось видео, на котором нардеп Слуги народа Николай Галушко ругает матом полицейских. Его водитель нарушил ПДД, а нардеп приехал его "освобождать".
  • В СН сказали, что поведение Галушко рассмотрит этический комитет партии.
  • 26 декабряв  Бердянске из-за конфликта на дороге подрались два местных депутата, один из них получил телесные повреждения.

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Яна Катасонова
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