Топ-менеджеры ZIK подтвердили свое увольнение из-за Медведчука

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Из медиахолдинга ZIK увольняется ряд топ-менеджеров и журналистов из-за смены собственника компании – им стал соратник кума президента РФ Виктора Медведчука Тарас Козак.

В частности, о своем увольнении в комментарии Детектор Медиа заявил генеральный директор медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич. "Причины, я думаю, понятны", - сказал он.

Увольняется также главный редактор информагентства ZIK Татьяна Вергелес. "Мой ZIK закончился. Увольняюсь", - написала она в Facebook.

Глава департамента производства собственных программ Ольга Мовчан написала: "Я для себя не вижу никакой возможности продолжать здесь работу. Очень не хочется, чтобы на репутации проукраинского телеканала медведчуки прокладывали себе путь к власти. Грустно".

Шеф-редактор новостей телеканала ZIK Роман Недзельский также заявил о своем увольнении.

"Официально - телеканал ZIK теперь принадлежит Медведчуку. А я - завтра выдаю в эфир последний выпуск еженедельника "Детали" и иду искать работу", - написал Недзельский в Facebook.

О прекращении сотрудничества с ZIK заявил также журналист Сергей Рахманин.

Ранее издание theБабель сообщило, что 90% творческого коллектива телеканала ZIK намерены уволиться.

Политик Тарас Козак, близкий к Виктору Медведчуку, 14 июня стал новым владельцем телеканала ZIK.