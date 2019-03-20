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20.03.2019, 17:33

Топовые кандидаты не торопятся соглашаться на дебаты - Суспільне

Топовые кандидаты не торопятся соглашаться на дебаты - Суспільне - Фото
Скриншот с видео

Приглашение на эфир получили 18 кандидатов, которые имеют самые высокие рейтинги

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Лидеры избирательной кампании не подтвердили свое участие в дебатах на Суспільному телевидении. Об этом в комментарии изданию Детектор медиа заявила генеральный продюсер ток-шоу "Обратный отсчет" Татьяна Кисельчук.

Она сообщила, что приглашение на эфир получили 18 кандидатов, которые имеют самые высокие рейтинги. Официально подтвердили свое участие 13 кандидатов. Но даже они, по словам Кисельчук, не гарантируют участия в дебатах.

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"Топовые кандидаты не говорят нам "нет", но и не говорят "да". Держат нас в режиме ожидания", - сказала Кисельчук, уточнив, что речь идет о первой тройке лидеров.

"С топовыми кандидатами и вообще с кандидатами - это большая проблема. Явка кандидатов пока неизвестна. Даже если есть официальное подтверждение, ты не можешь быть уверен, что кандидат придет. Это самая большая проблема", - отмечает Кисельчук.

Она считает, что обязательное участие в дебатах нужно закрепить на законодательном уровне.

Гостями первого выпуска "Обратного отсчета" стали кандидаты в президенты Инна Богословская и Александр Мороз. Еще должен был прийти Сергей Каплин, однако вместо него в эфире стоял манекен.

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Теги: выборы, дебаты, кандидаты, зворотний відлік
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