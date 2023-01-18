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Трагедия в Броварах: что известно о состоянии пострадавших

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 17:04
Трагедия в Броварах: что известно о состоянии пострадавших - Фото
На месте крушения вертолета в Броварах (фото – Валентина Полищук/LIGA.net)
дополнено

16 пострадавших в результате крушения вертолета в Броварах находятся в Броварской районной больнице, восемь человек перевели в ожоговый центр в Киеве. Об этом в эфире телемарафона сообщил главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк.

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Всего в приемное отделение Броварской районной больницы доставили 24 пациента, среди которых было 10 детей.

Восьмерых пострадавших перевели в ожоговый центр Киева, это четверо взрослых и четверо детей. Они получили от 35% до 45% ожогов тела.

Все остальные – 16 пострадавших (10 взрослых и шестеро детей) – находятся в хирургии, травматологии и гинекологическом отделении Броварской райбольницы. "Все живы, все в стабильном состоянии, им оказывают помощь", – сказал Багнюк, добавив, что речь идет об ожогах, ссадинах, сотрясениях и ушибах.

Врач подтвердил, что среди пострадавших есть беременная женщина. Она находится под наблюдением в гинекологическом отделении.

ДОПОЛНЕНО В 17:29. Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона сказал, что госпитализированы были 24 человека. Девять из них перешли на амбулаторное лечение, 15 находятся в больницах. Из них 10 (шестеро взрослых и четыре ребенка) попали в ожоговый центр в Киеве. Сейчас врачи работают, чтобы стабилизировать их состояние.

По словам Ляшко, после стабилизации тяжелые пациенты будут направлены на лечение за границу. "Это не значит, что мы не в состоянии оказать медицинскую помощь... Мы показываем, что наши больницы постоянно должны быть готовы к приему новых пациентов, поскольку полномасштабное вторжение РФ в нашу страну продолжается", – сказал он.

Вадим Ребрина
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вертолет катастрофа бровары
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