Трамп - Столтенбергу: Надеюсь, мы поладим с Россией

Дональд Трамп (фото - EPA)

В рамках визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Вашингтон по случаю 70-й годовщины создания Североатлантического альянса состоялась его встреча с президентом США Дональдом Трампом, во время которой американский президент, среди прочего, выразил желание "поладить" с Россией. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Надеюсь, у нас хорошие отношения с Россией. Я думаю, что мы с Россией будем ладить", - сказал Трамп.

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Слова Трампа о стремлении улучшить отношения с Москвой прозвучали через несколько часов после комментариев от его администрации о том, что Россия остается угрозой для НАТО и Соединенных Штатов. Чиновник Госдепартамента сказал, что угроза России для Запада и США станет главной темой обсуждения министров иностранных дел стран НАТО 4 апреля в Вашингтоне.

Вчера сообщалось, что на встрече глав МИД стран-членов НАТО в Вашингтоне, которая состоится 3-4 апреля, будет обсуждаться вопрос усиления обороны в Черном море.