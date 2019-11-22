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Трамп дал ответ на ключевой вопрос в скандале с Украиной

Трамп дал ответ на ключевой вопрос в скандале с Украиной - Фото
Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)
22.11.2019, 19:30

Президент США ответил, почему украинское направление курировал его личный адвокат

Президент США Дональд Трамп дал ответ на ключевой вопрос в деле о его импичменте – почему он поручил политику в отношении Украины неформальной группе во главе со своим личным адвокатом, который не имеет никаких официальных полномочий. Об этом сообщает Reuters.

В ходе слушаний чиновники и дипломаты Белого дома выразили тревогу по поводу действий адвоката Руди Джулиани, таких, как попытка подтолкнуть Украину к проведению двух расследований, которые могут нанести вред политическим противникам Трампа.

Трамп назвал Украину коррумпированной страной и сказал, что Джулиани был подходящим человеком для работы с ней.

"Он - знаковая фигура в этой стране по двум причинам. Он был величайшим мэром в истории Нью-Йорка, и он был величайшим борцом с преступностью, вероятно, за последние 50 лет", - сказал Трамп в эфире Fox News.

"Он также мой друг. Он отличный человек. Когда вы имеете дело с коррумпированной страной... Когда туда приезжает Руди Джулиани, и вы слышите, что это коррумпированная страна, это много значит", - добавил Трамп.

20 ноября посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил на слушаниях в Конгрессе, что на Украину оказывалось давление по поручению личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, который выполнял указания президента США.

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коррупция Руди Джулиани дональд трамп импичмент
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