Трамп не будет участвовать в президентских дебатах. Говорит, люди его и так отлично знают
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в первых президентских дебатах от Республиканской партии на этой неделе, поскольку не видит в этом смысла из-за того, что "американцы его хорошо знают и он был чрезвычайно успешным президентом".
"Общество знает, кто я такой, каким успешным было мое президентство – с энергетической независимостью, крепкими границами и сильными военными, с наибольшим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории и многим другим", – написал Трамп в собственной соцсети Truth Social.
Он подчеркнул, что "значительно опережает" своих политических конкурентов среди республиканцев, о чем свидетельствуют результаты многих опросов.
В исследовании CBS на втором месте находится губернатор штата Флорида Рон Десантис с 16%. В то же время у Трампа более 62% поддержки. Заявлено, что первые дебаты будут проходить на Fox News.
- К августу 2023 года Трамп является абсолютным фаворитом на выдвижение от республиканцев. Он утверждает, что может "уладить войну за 24 часа", а его ультраправое партийное MAGA-крыло категорически против продолжения поддержки официального Киева.
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