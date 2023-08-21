Трамп не будет участвовать в президентских дебатах. Говорит, люди его и так отлично знают

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в первых президентских дебатах от Республиканской партии на этой неделе, поскольку не видит в этом смысла из-за того, что "американцы его хорошо знают и он был чрезвычайно успешным президентом".

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"Общество знает, кто я такой, каким успешным было мое президентство – с энергетической независимостью, крепкими границами и сильными военными, с наибольшим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории и многим другим", – написал Трамп в собственной соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что "значительно опережает" своих политических конкурентов среди республиканцев, о чем свидетельствуют результаты многих опросов.

В исследовании CBS на втором месте находится губернатор штата Флорида Рон Десантис с 16%. В то же время у Трампа более 62% поддержки. Заявлено, что первые дебаты будут проходить на Fox News.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. . Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Джо Байден и Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис делал противоречивые заявления о войне: сначала он призвал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

К августу 2023 года Трамп является абсолютным фаворитом на выдвижение от республиканцев. Он утверждает, что может "уладить войну за 24 часа", а его ультраправое партийное MAGA-крыло категорически против продолжения поддержки официального Киева.

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