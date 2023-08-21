UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Трамп не будет участвовать в президентских дебатах. Говорит, люди его и так отлично знают

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 08:06
Трамп не будет участвовать в президентских дебатах. Говорит, люди его и так отлично знают - Фото
Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в первых президентских дебатах от Республиканской партии на этой неделе, поскольку не видит в этом смысла из-за того, что "американцы его хорошо знают и он был чрезвычайно успешным президентом".

"Общество знает, кто я такой, каким успешным было мое президентство – с энергетической независимостью, крепкими границами и сильными военными, с наибольшим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории и многим другим", – написал Трамп в собственной соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что "значительно опережает" своих политических конкурентов среди республиканцев, о чем свидетельствуют результаты многих опросов.

В исследовании CBS на втором месте находится губернатор штата Флорида Рон Десантис с 16%. В то же время у Трампа более 62% поддержки. Заявлено, что первые дебаты будут проходить на Fox News.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Джо Байден и Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис делал противоречивые заявления о войне: сначала он призвал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.
  • К августу 2023 года Трамп является абсолютным фаворитом на выдвижение от республиканцев. Он утверждает, что может "уладить войну за 24 часа", а его ультраправое партийное MAGA-крыло категорически против продолжения поддержки официального Киева.

Читайте также: Десантис хочет убрать помощь Украине из приоритетов США. Вместо этого – акцент на Китай

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дональд трампдебатыпраймериз
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 