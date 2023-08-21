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Трамп не братиме участь у президентських дебатах. Каже, люди його й так чудово знають

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 08:06
Трамп не братиме участь у президентських дебатах. Каже, люди його й так чудово знають - Фото
Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не братиме участі у перших президентських дебатах від Республіканської партії цього тижня, оскільки не бачить в цьому сенсу через те, що "американці його добре знають і він був надзвичайно успішним президентом". 

"Суспільство знає, хто я такий, яким успішним було моє президентство – з енергетичною незалежністю, міцними кордонами та сильними військовими, з найбільшим скороченням податків, без інфляції, з найсильнішою економікою в історії та багатьом іншим", – написав Трамп у власній соцмережі Truth Social.

Він наголосив, що "значно випереджає" своїх політичних конкурентів з-поміж республіканців, про що свідчать результати багатьох опитувань.

У дослідженні CBS на другому місці є губернатор штату Флорида Рон Десантіс із 16%. Водночас у Трампа понад 62% підтримки. Заявлено, що перші дебати проходитимуть на Fox News.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Джо Байден і Дональд Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа у Республіканській партії вважається Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.
  • На серпень 2023 року Трамп є абсолютним фаворитом на висування від республіканців. Він стверджує, що може "залагодити війну за 24 години", а його ультраправе партійне MAGA-крило категорично проти продовження підтримки офіційного Києва.

Читайте також: FP: Десантіс хоче прибрати допомогу Україні із пріоритетів США. Натомість — акцент на Китай

Мілана Головань
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