FP: Десантіс хоче прибрати допомогу Україні із пріоритетів США. Замість — акцент на Китай

Один із можливих кандидатів у президенти США від республіканців Рон Десантіс хоче прибрати допомогу Україні з пріоритетів Вашингтона та зосередитися на протистоянні з Китаєм. Про це повідомило видання Foreign Policy із посиланням на джерела в оточенні політика.

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За їхніми словами, Десантіс планує виступити з великою передвиборчою промовою щодо Китаю, щоб реанімувати свою президентську кампанію — останнім часом його рейтинги в Республіканській партії падають.

"Припускається, що це буде визначний твір про те, як все інше взаємопов'язане з політикою щодо Китаю. Це буде так: Ми знаходимося в дуже широкому, загальносоціальному контексті з Китаєм", — заявили в оточенні Десантіса.

Зазначається, що таким чином політик хоче зосередити зовнішню політику на протидії КНР та депріоритезувати військову допомогу Україні.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. . Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Джо Байден Дональд Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа у Республіканській партії вважається Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.

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