FP: Десантіс хоче прибрати допомогу Україні із пріоритетів США. Замість — акцент на Китай
Один із можливих кандидатів у президенти США від республіканців Рон Десантіс хоче прибрати допомогу Україні з пріоритетів Вашингтона та зосередитися на протистоянні з Китаєм. Про це повідомило видання Foreign Policy із посиланням на джерела в оточенні політика.
За їхніми словами, Десантіс планує виступити з великою передвиборчою промовою щодо Китаю, щоб реанімувати свою президентську кампанію — останнім часом його рейтинги в Республіканській партії падають.
"Припускається, що це буде визначний твір про те, як все інше взаємопов'язане з політикою щодо Китаю. Це буде так: Ми знаходимося в дуже широкому, загальносоціальному контексті з Китаєм", — заявили в оточенні Десантіса.
Зазначається, що таким чином політик хоче зосередити зовнішню політику на протидії КНР та депріоритезувати військову допомогу Україні.
- Нещодавно Десантіс заявив, що військова допомога Україні — не в інтересах Вашингтона, а також назвав війну "територіальною суперечкою" України та РФ.
- Десантіс хоче припинення вогню в Україні. Лякає "подобою Вердена" та патовою ситуацією.
- Десантіса знову запитали про війну в Україні. Він сказав: "Хочу бачити "врегулювання" до 2025 року".
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