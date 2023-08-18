FP: Десантис хочет убрать помощь Украине из приоритетов США. Вместо — акцент на Китай
18.08.2023, 10:18
Рон Десантис (Фото: EPA)
Один из возможных кандидатов в президенты США от республиканцев Рон Десантис хочет убрать помощь Украине из приоритетов Вашингтона и сосредоточиться на противостоянии с Китаем. Об этом сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на источники в окружении политика.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По их словам, Десантис планирует выступить с крупной предвыборной речью по Китаю, чтобы реанимировать свою президентскую кампанию — в последнее время его рейтинги в Республиканской партии падают.
"Предполагается, что это будет выдающееся произведение о том, как все остальное взаимосвязано с политикой в отношении Китая. Это будет так: Мы находимся в очень широком, общесоциальном контексте с Китаем", — заявили в окружении Десантиса.
Отмечается, что таким образом, политик хочет сосредоточить внешнюю политику на противодействии КНР и деприоритезировать военную помощь Украине.
СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Джо Байден и Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне: сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.
- Недавно Десантис заявил, что военная помощь Украине — не в интересах Вашингтона, а также назвал войну "территориальным спором" Украины и РФ.
- Десантис хочет прекращения огня в Украине. Пугает "подобием Вердена" и патовой ситуацией.
- Десантиса снова спросили об Украине. Он сказал: "Хочу видеть "урегулирование" до 2025 года".
Читайте также: Десантис: Путин — военный преступник, РФ — бензоколонка с ядерным оружием, Украина победит
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии