FP: Десантис хочет убрать помощь Украине из приоритетов США. Вместо — акцент на Китай

Один из возможных кандидатов в президенты США от республиканцев Рон Десантис хочет убрать помощь Украине из приоритетов Вашингтона и сосредоточиться на противостоянии с Китаем. Об этом сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на источники в окружении политика.

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По их словам, Десантис планирует выступить с крупной предвыборной речью по Китаю, чтобы реанимировать свою президентскую кампанию — в последнее время его рейтинги в Республиканской партии падают.

"Предполагается, что это будет выдающееся произведение о том, как все остальное взаимосвязано с политикой в отношении Китая. Это будет так: Мы находимся в очень широком, общесоциальном контексте с Китаем", — заявили в окружении Десантиса.

Отмечается, что таким образом, политик хочет сосредоточить внешнюю политику на противодействии КНР и деприоритезировать военную помощь Украине.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. . Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Джо Байден Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне: сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

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