UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

FP: Десантис хочет убрать помощь Украине из приоритетов США. Вместо — акцент на Китай

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 10:18
FP: Десантис хочет убрать помощь Украине из приоритетов США. Вместо — акцент на Китай - Фото
Рон Десантис (Фото: EPA)

Один из возможных кандидатов в президенты США от республиканцев Рон Десантис хочет убрать помощь Украине из приоритетов Вашингтона и сосредоточиться на противостоянии с Китаем. Об этом сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на источники в окружении политика.

По их словам, Десантис планирует выступить с крупной предвыборной речью по Китаю, чтобы реанимировать свою президентскую кампанию — в последнее время его рейтинги в Республиканской партии падают. 

"Предполагается, что это будет выдающееся произведение о том, как все остальное взаимосвязано с политикой в отношении Китая. Это будет так: Мы находимся в очень широком, общесоциальном контексте с Китаем", — заявили в окружении Десантиса.

Отмечается, что таким образом, политик хочет сосредоточить внешнюю политику на противодействии КНР и деприоритезировать военную помощь Украине. 

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Джо Байден и Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне: сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

Читайте также: Десантис: Путин — военный преступник, РФ — бензоколонка с ядерным оружием, Украина победит

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
выборы в СШАКитайвойнареспубликанская партиявоенная помощьРон Десантис
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 