Трамп не сказал, говорил ли с Путиным после каденции. Но считает, что это было бы "умно"
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп отказался сказать, общался ли он с российским диктатором Владимиром Путиным после завершения своей каденции. В то же время заявил, что "это было бы очень разумно", передает Associated Press.
Трампу задали вопрос: "Можете ли вы сказать "да или нет", разговаривали ли вы с Владимиром Путиным с тех пор, как перестали быть президентом?".
45-й лидер США заявил, что не будет комментировать это. В то же время, он добавил: "Но я скажу вам, что если бы я это сделал, это была бы разумная вещь. Если я дружен с людьми, если я могу иметь отношения с людьми, это хорошо, а не плохо с точки зрения страны".
Трамп также подчеркнул, что у него "очень хорошие отношения" с лидером Китая Си Цзиньпином, северокорейским диктатором Ким Чен Ыном и Путиным.
"У России никогда не было президента, которого они бы так уважали", – добавил он.
- 8 октября 2024 года The Washington Post, ссылаясь на новую книгу Боба Вудворда, журналиста, раскрывшего Уотергейтский скандал, сообщило, что Трамп и Путин провели не менее семи разговоров после того, как Трамп покинул пост президента США в 2021 году.
- В Белом доме на следующий день заявили, что никак не могут подтвердить, так ли это.