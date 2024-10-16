Трамп не сказав, чи говорив з Путіним після каденції. Але вважає, що це було б "розумно"

"Якщо я дружній із людьми, якщо я можу мати стосунки з людьми, це добре, а не погано з погляду країни", – аргументував 45-й лідер США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ERIK S. LESSER)

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп відмовився сказати, чи спілкувався він з російським диктатором Володимиром Путіним після завершення своєї каденції. Водночас заявив, що "це було б дуже розумно", передає Associated Press.

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Трампу поставили запитання: "Чи можете ви сказати "так чи ні", чи розмовляли ви з Володимиром Путіним, відколи перестали бути президентом?".

45-й лідер США заявив, що не коментуватиме це. Водночас він додав: "Але я скажу вам, що якби я це зробив, це була б розумна річ. Якщо я дружній із людьми, якщо я можу мати стосунки з людьми, це добре, а не погано з погляду країни".

Трамп також наголосив, що у нього "дуже добрі відносини" з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, північнокорейським диктатором Кім Чен Ином та Путіним.

"Росія ніколи не мала президента, якого вони б так поважали", – додав він.

8 жовтня 2024 року The Washington Post, посилаючись на нову книгу Боба Вудворда, журналіста, який розкрив Вотергейтський скандал, повідомило, що Трамп і Путін провели щонайменше сім розмов після того, як Трамп залишив пост президента США у 2021 році.

У Білому домі наступного дня заявили, що ніяк не можуть підтвердити, чи це так.