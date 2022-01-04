Трамп поддержал Орбана перед выборами в Венгрии

Бывший президент США Дональд Трамп поддержал действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после его заявления о стремлении баллотироваться на четвертый срок. Выборы в Венгрии запланированы на весну 2022 года, пишет издание Politico.

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Венгры будут выбирать между правящей партией Орбана Фидес и оппозиционным альянсом из шести партий, который поддерживает консервативного политика Петера Марки-Зая.

Трамп заявил, что Орбан "действительно любит свою страну и хочет безопасности для своего народа". Он подчеркнул, что политику "следует позволить продолжить работу по остановке нелегальной иммиграции, созданию рабочих мест, развитию сферы торговли".

По информации издания, Орбан поддерживал Трампа на выборах в США в 2020 году, за что его обвинили критики. Политики "имели дружеские отношения еще во время пребывания Трампа в Белом доме", пишет Politico.

СПРАВКА. Виктор Орбан – венгерский политик, возглавляющий с 2010 года должность премьер-министра. В мае 2014 года Орбан заявил о необходимости определенной "автономии" для венгерского нацменьшинства в Закарпатье, в частности, предлагал двойное гражданство. Эти высказывания были осуждены украинским МИДом.

В июле 2021 года The Guardian опубликовало данные о том, что правительство Орбана следило за журналистами местных независимых изданий с помощью Pegasus.

В октябре Орбан отверг критику Украины по соглашению венгерского правительства с РФ на поставку газа в обход украинской газотранспортной системы.

Марина Тищенко

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