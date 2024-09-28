Трамп сказал, что Евросоюз вкладывается в Украину меньше, чем США. Боррель ответил

"Все, что мы делаем для Украины – в военном, экономическом, финансовом, гуманитарном измерениях, – это больше вас американцев", – сказал Боррель

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/LUONG THAI LINH)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что помощь, которую европейские союзники выделяют Украине после начала полномасштабной войны, не мала. Так он отреагировал на слова кандидата в президенты США Дональда Трампа, упрекнувшего Евросоюза в "недостаточной поддержке" Украины.

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"Я слышал одного из американских кандидатов, который сказал, – европейцы не делают свою часть. Хорошо, но все, что мы делаем для Украины – в военном, экономическом, финансовом, гуманитарном измерениях, – это больше вас (американцев. – Ред.). Это уже более 130 млрд евро", – сказал Боррель.

Он также напомнил, что по военной помощи страны ЕС предоставили Украине 45 млрд евро, что хоть и меньше, чем американская поддержка, все же является существенной суммой. Боррель также подчеркнул, что политически ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата и перспективу членства, что было бы "немыслимо" до начала войны.

19 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит Украине 160 млн евро для прохождения зимы.

20 сентября в Пентагоне пообещали использовать все $5,8 млрд для помощи Украине.

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