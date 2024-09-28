Трамп сказал, что Евросоюз вкладывается в Украину меньше, чем США. Боррель ответил
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что помощь, которую европейские союзники выделяют Украине после начала полномасштабной войны, не мала. Так он отреагировал на слова кандидата в президенты США Дональда Трампа, упрекнувшего Евросоюза в "недостаточной поддержке" Украины.
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"Я слышал одного из американских кандидатов, который сказал, – европейцы не делают свою часть. Хорошо, но все, что мы делаем для Украины – в военном, экономическом, финансовом, гуманитарном измерениях, – это больше вас (американцев. – Ред.). Это уже более 130 млрд евро", – сказал Боррель.
Он также напомнил, что по военной помощи страны ЕС предоставили Украине 45 млрд евро, что хоть и меньше, чем американская поддержка, все же является существенной суммой. Боррель также подчеркнул, что политически ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата и перспективу членства, что было бы "немыслимо" до начала войны.
- 19 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит Украине 160 млн евро для прохождения зимы.
- 20 сентября в Пентагоне пообещали использовать все $5,8 млрд для помощи Украине.
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