Трамп сказав, що Євросоюз вкладається в Україну менше, ніж США. Боррель відповів

"Все, що ми робимо для України – у військовому, економічному, фінансовому, гуманітарному вимірах, – це більше за вас американців", – сказав Боррель

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/LUONG THAI LINH)

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що допомога, яку європейські союзники виділяють Україні після початку повномасштабної війни, не є малою. Так він відреагував на слова кандидата у президенти США Дональда Трампа, який дорікнув Євросоюзу у "недостатній підтримці" України.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Я чув одного з американських кандидатів, який сказав, – європейці не роблять свою частину. Добре, але все, що ми робимо для України – у військовому, економічному, фінансовому, гуманітарному вимірах, – це більше за вас (американців. – Ред.). Це вже понад 130 млрд євро", – сказав Боррель.

Він також нагадав, що з військової допомоги країни ЄС надали Україні 45 млрд євро, що хоч і менше, ніж американська підтримка, все ж є суттєвою сумою. Боррель також наголосив, що політично ЄС надав Україні статус країни-кандидата та перспективу членства, що було б "немислимим" до початку війни.

19 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС виділить Україні 160 млн євро для проходження зими.

20 вересня у Пентагоні пообіцяли використати всі $5,8 млрд для допомоги Україні.

Читайте також: Блінкен: США ретельно вивчають План перемоги і пункт про дозвіл на далекобійні удари по РФ