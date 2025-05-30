Трамп снова удивился российским ракетам по Киеву

Президент США заявил, что переговоры были "близки к завершению", и вдруг полетели ракеты

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что был "удивлен" российскими воздушными атаками на фоне переговоров, которые он считал "почти завершенными". Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

"Я увидел вещи, которыми был очень удивлен. Ракеты выпускаются по городам, таким как Киев, во время переговоров, которые, как я думал, были очень близки к завершению. Мы собирались решить проблему, а затем внезапно ракеты запускают по городам и гибнут люди", – сказал он.

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Удивление, как отметил Трамп, было неприятным.

"Я не люблю быть удивленным, поэтому я очень разочарован в этом плане", – сказал он.

Впрочем, несмотря на "разочарование" Трамп выразил надежду, что войну удастся остановить.

"Я бы хотел, чтобы это закончилось", – сказал он.

Президент США в очередной раз отказался прямо осуждать действия российского диктатора Владимира Путина.

На замечание журналиста, который спросил, как Трампу вести дела с "упрямым Путиным", президент США отметил, что " Зеленский тоже упрямый".