Трамп снова удивился российским ракетам по Киеву
Президент США Дональд Трамп заявил, что был "удивлен" российскими воздушными атаками на фоне переговоров, которые он считал "почти завершенными". Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.
"Я увидел вещи, которыми был очень удивлен. Ракеты выпускаются по городам, таким как Киев, во время переговоров, которые, как я думал, были очень близки к завершению. Мы собирались решить проблему, а затем внезапно ракеты запускают по городам и гибнут люди", – сказал он.
Удивление, как отметил Трамп, было неприятным.
"Я не люблю быть удивленным, поэтому я очень разочарован в этом плане", – сказал он.
Впрочем, несмотря на "разочарование" Трамп выразил надежду, что войну удастся остановить.
"Я бы хотел, чтобы это закончилось", – сказал он.
Президент США в очередной раз отказался прямо осуждать действия российского диктатора Владимира Путина.
На замечание журналиста, который спросил, как Трампу вести дела с "упрямым Путиным", президент США отметил, что " Зеленский тоже упрямый".
- 29 декабря представительница Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Соединенные Штаты надеются, что Россия и Украина начнут прямые переговоры на следующей неделе в Стамбуле. Это, по ее словам, соответствует планам президента США Дональда Трампа по прекращению российско-украинской войны.