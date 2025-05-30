Трамп знову здивувався російським ракетам по Києву
Президент США Дональд Трамп заявив, що був "здивований" російськими повітряними атаками на тлі переговорів, які він вважав "майже завершеними". Про це він сказав під час брифінгу у Білому домі.
"Я побачив речі, якими був дуже здивований. Ракети випускаються по містах, таких як Київ, під час переговорів, які, як я думав, були дуже близькі до завершення. Ми збиралися розв’язати проблему, а потім раптово ракети запускають по містах і гинуть люди", – сказав він.
Здивування, як зазначив Трамп, було неприємним.
"Я не люблю бути здивованим, тому я дуже розчарований у цьому плані", – сказав він.
Втім, попри "розчарування" Трамп висловів надію, що війну вдасться зупинити.
"Я б хотів, щоб це закінчилося", – сказав він.
Президент США в черговий раз відмовився прямо засуджувати дії російського диктатора Володимира Путіна.
На зауваження журналіста, який спитав, як Трампу вести справи з "упертим Путіним", президент США додав, що "Зеленський теж упертий".
- 29 грудня речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Сполучені Штати сподіваються, що Росія та Україна розпочнуть прямі переговори наступного тижня в Стамбулі. Це, за її словами, відповідає планам президента США Дональда Трампа щодо припинення російсько-української війни.