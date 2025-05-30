Трамп знову здивувався російським ракетам по Києву

Президент США заявив, що переговори були "близькі до завершення", аж раптом полетіли ракети

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що був "здивований" російськими повітряними атаками на тлі переговорів, які він вважав "майже завершеними". Про це він сказав під час брифінгу у Білому домі.

"Я побачив речі, якими був дуже здивований. Ракети випускаються по містах, таких як Київ, під час переговорів, які, як я думав, були дуже близькі до завершення. Ми збиралися розв’язати проблему, а потім раптово ракети запускають по містах і гинуть люди", – сказав він.

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Здивування, як зазначив Трамп, було неприємним.

"Я не люблю бути здивованим, тому я дуже розчарований у цьому плані", – сказав він.

Втім, попри "розчарування" Трамп висловів надію, що війну вдасться зупинити.

"Я б хотів, щоб це закінчилося", – сказав він.

Президент США в черговий раз відмовився прямо засуджувати дії російського диктатора Володимира Путіна.

На зауваження журналіста, який спитав, як Трампу вести справи з "упертим Путіним", президент США додав, що "Зеленський теж упертий".