Трамп заявил, что встретится сегодня с Зеленским в Нью-Йорке

Перед встречей с Зеленским Трамп запланировал переговоры с премьером Британии

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото 2019 года: ОП)

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп встретится с президентом Владимиром Зеленским в пятницу, 27 сентября. Об этом Трамп объявил во время пресс-конференции в четверг, сообщает Reuters.

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По его словам, встреча произойдет в Нью-Йорке в резиденции Trump Tower. Перед этим у Трампа запланирована отдельная встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По информации двух источников Reuters, которые осведомлены о ситуации, в среду Трамп 25 сентября встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Однако в предвыборном штабе Трампа в ОАЭ не отреагировали на просьбу прокомментировать эту встречу.

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