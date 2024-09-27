Трамп заявил, что встретится сегодня с Зеленским в Нью-Йорке
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп встретится с президентом Владимиром Зеленским в пятницу, 27 сентября. Об этом Трамп объявил во время пресс-конференции в четверг, сообщает Reuters.
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По его словам, встреча произойдет в Нью-Йорке в резиденции Trump Tower. Перед этим у Трампа запланирована отдельная встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
По информации двух источников Reuters, которые осведомлены о ситуации, в среду Трамп 25 сентября встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Однако в предвыборном штабе Трампа в ОАЭ не отреагировали на просьбу прокомментировать эту встречу.
- 19 сентября Трамп заявил, что на следующей неделе может встретиться с Зеленским.
- Президент Украины заявил, что ожидает эту встречу и отметил, что ему очень хочется узнать, как Трамп видит завершение войны в Украине.
- 24 сентября стало известно, что встреча Трампа и Зеленского не запланирована пока что официально.
- А 25 сентября появилась информация, что штаб Трампа не запланировал встречу с Зеленским в момент, когда он находится с рабочим визитом в США.
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