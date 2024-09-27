Трамп заявив, що зустрінеться сьогодні із Зеленським у Нью-Йорку

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото 2019 року: ОП)

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю, 27 вересня. Про це Трамп оголосив під час пресконференції у четвер, повідомляє Reuters.

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За його словами, зустріч відбудеться у Нью-Йорку у резиденції Trump Tower. Перед цим у Трампа заплановано окрему зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

За інформацією двох джерел Reuters, які поінформовані про ситуацію, Трамп 25 вересня зустрівся з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммедом бен Заїдом Аль Нахайяном. Проте у передвиборчому штабі Трампа в ОАЕ не відреагували на прохання прокоментувати цю зустріч.

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