Трамп заявив, що зустрінеться сьогодні із Зеленським у Нью-Йорку
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю, 27 вересня. Про це Трамп оголосив під час пресконференції у четвер, повідомляє Reuters.
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За його словами, зустріч відбудеться у Нью-Йорку у резиденції Trump Tower. Перед цим у Трампа заплановано окрему зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
За інформацією двох джерел Reuters, які поінформовані про ситуацію, Трамп 25 вересня зустрівся з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммедом бен Заїдом Аль Нахайяном. Проте у передвиборчому штабі Трампа в ОАЕ не відреагували на прохання прокоментувати цю зустріч.
- 19 вересня Трамп заявив, що наступного тижня може зустрітися із Зеленським.
- Президент України заявив, що очікує на цю зустріч і зазначив, що йому дуже хочеться дізнатися, як Трамп бачить завершення війни в Україні.
- 24 вересня стало відомо, що зустріч Трампа та Зеленського не запланована поки що офіційно.
- А 25 вересня з'явилася інформація, що штаб Трампа не запланував зустріч із Зеленським у момент, коли він перебуває з робочим візитом до США.
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