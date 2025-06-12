Трампа за пределами США считают "сильным лидером", но не заслуживающим доверия – опрос

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президента США Дональда Трампа считают за пределами страны "сильным лидером", но и таким, который "не заслуживает доверия". Об этом сообщает The Hill, ссылаясь на опрос исследовательского центра Pew Research Center, проведенного весной 2025 года.

По словам 67% опрошенных из 24 стран, Трамп – сильный лидер. Еще 28% описали его как "честного", в то время как 65% назвали президента США "опасным". Еще 80% респондентов назвали его "высокомерным".

Около 60% опрошенных заявили, что не уверены в способности Трампа решить ряд важных внутренних и внешнеполитических вопросов. В частности, речь шла о миграции, полномасштабной войне России против Украины, мировых экономических проблем, об отношениях США и Китая, израильской дипломатии и изменении климата.

В частности, опрошенные жители девяти из 11 стран-союзниц США по НАТО заявили, что не доверяют действиям Трампа в российско-украинской войне. В то же время респонденты из Венгрии в большинстве случаев заявляли, что доверяют, а в Греции мнения разделились.

Справка. Опрос Pew проводился с 8 января по 26 апреля 2025 года в ходе телефонных и личных интервью среди 28 333 человек в 24 странах: Канада, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Южная Корея, Испания, Швеция, Великобритания, Австралия, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Израиль, Кения, Мексика, Нигерия, Южная Африка и Турция.

Погрешность в среднем составляет около 4%.