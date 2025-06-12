Трампа за межами США вважають "сильним лідером", але він не заслуговує на довіру – опитування
Президента США Дональда Трампа вважають за межами країни "сильним лідером", але й таким, який "не заслуговує на довіру". Про це повідомляє The Hill із посиланням на опитування дослідницького центру Pew Research Center, проведеного навесні 2025 року.
За словами 67% опитаних із 24 країн, Трамп – сильний лідер. Ще 28% описали його як "чесного", тоді як 65% назвали президента США "небезпечним". Ще 80% респондентів назвали його "зарозумілим".
Близько 60% опитаних заявили, що не впевнені у здатності Трампа розв'язати низку важливих внутрішніх та зовнішньополітичних питань. Зокрема, йшлося про міграцію, повномасштабну війну Росії проти України, світові економічні проблеми, про відносини США та Китаю, ізраїльську дипломатію та зміну клімату.
Зокрема, опитані жителі дев'яти з 11 країн-союзниць США з НАТО заявили, що не довіряють діям Трампа у російсько-українській війні. Водночас респонденти з Угорщини здебільшого заявили, що довіряють, а в Греції думки розділилися.
Похибка у середньому становить близько 4%.
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