Трампа за межами США вважають "сильним лідером", але він не заслуговує на довіру – опитування

Опитані в дев'яти країнах не вірять діям президента США в російсько-українській війні

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президента США Дональда Трампа вважають за межами країни "сильним лідером", але й таким, який "не заслуговує на довіру". Про це повідомляє The Hill із посиланням на опитування дослідницького центру Pew Research Center, проведеного навесні 2025 року.

За словами 67% опитаних із 24 країн, Трамп – сильний лідер. Ще 28% описали його як "чесного", тоді як 65% назвали президента США "небезпечним". Ще 80% респондентів назвали його "зарозумілим".

Близько 60% опитаних заявили, що не впевнені у здатності Трампа розв'язати низку важливих внутрішніх та зовнішньополітичних питань. Зокрема, йшлося про міграцію, повномасштабну війну Росії проти України, світові економічні проблеми, про відносини США та Китаю, ізраїльську дипломатію та зміну клімату.

Зокрема, опитані жителі дев'яти з 11 країн-союзниць США з НАТО заявили, що не довіряють діям Трампа у російсько-українській війні. Водночас респонденти з Угорщини здебільшого заявили, що довіряють, а в Греції думки розділилися.

Довідка. Опитування Pew проводилося з 8 січня до 26 квітня 2025 року під час телефонних та особистих інтерв'ю серед 28 333 осіб у 24 країнах: Канада, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Японія, Нідерланди, Польща, Південна Корея, Іспанія, Швеція, Велика Британія, Індонезія, Ізраїль, Кенія, Мексика, Нігерія, Південна Африка та Туреччина.

Похибка у середньому становить близько 4%.