Більшість українців добре ставляться до США загалом, але не до їх керівництва – КМІС

Ілюстративне фото: Tolga Akmen/EPA

63% українців добре ставляться до США загалом, і 90% позитивно налаштовані до звичайних американців. Водночас 68% погано ставляться до керівництва США, і 72% вважають, що президент США Дональд Трамп – це поганий варіант для України. Такі дані отримав Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у новому опитуванні.

Як зазначили соціологи, з лютого 2025 року вони зафіксували різке погіршення сприйняття політики керівництва США щодо України серед українців. Тому вирішили перевірити, чи не призвело розчарування в американській владі до формування в Україні антиамериканських настроїв.

У новому опитування КМІС поцікавився у респондентів, як вони загалом ставляться до США, як – до звичайних американців і як – до керівництва Сполучених Штатів.

З’ясувалося, що 63% українців продовжують добре ставитися до США загалом. Ставляться погано – 29%.

Водночас 90% опитаних добре ставляться до звичайних американців (і лише 3% – погано). А 68% погано ставляться до керівництва США (добре – 24%).

Інфографіка: КМІС

Окреме питання стосувалося особи президента США. Респондентам запропонували оцінити, добре чи погано для України, що посаду президента посідає Трамп.

Наразі 72% вважають, що це погано для України та лише 16% – що добре. Цей результат майже не змінився, порівнюючи з аналогічним опитуванням у березні, але сильно контрастує із даними опитування у грудні 2024 року, коли понад половину українців (54%) мали оптимістичні очікування щодо Трампа.

Інфографіка: КМІС

Стосовно політики США щодо України більшість українців (58%) вважають, що Сполучені Штати втомлюються від України, їх підтримка слабне і вони тиснуть на Україну для поступок. Сприймають США надійним союзником, який хоче прийнятного для України миру, – 32%.

Опитування проводилося за власної ініціативи КМІС з 15 травня до 3 червня. Телефоном було опитано 2004 респондентів у всіх регіонах України, підконтрольних уряду. Похибка вибірки не перевищує 5,8%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.