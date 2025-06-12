Большинство украинцев хорошо относятся к США в целом, но не к их руководству – КМИС

Иллюстративное фото: Tolga Akmen/EPA

63% украинцев хорошо относятся к США в целом, и 90% положительно настроены к обычным американцам. В то же время 68% плохо относятся к руководству США, и 72% считают, что президент США Дональд Трамп – это плохой вариант для Украины. Такие данные получил Киевский международный институт социологии (КМИС) в новом опросе.

Как отметили социологи, с февраля 2025 года они зафиксировали резкое ухудшение восприятия политики руководства США по отношению к Украине среди украинцев. Поэтому решили проверить, не привело ли разочарование в американских властях к формированию в Украине антиамериканских настроений.

В новом опросе КМИС поинтересовался у респондентов, как они в целом относятся к США, как – к обычным американцам и как – к руководству Соединенных Штатов.

Выяснилось, что 63% украинцев продолжают хорошо относиться к США в целом. Плохо – 29%.

При этом 90% опрошенных хорошо относятся к обычным американцам (и только 3% плохо). В то же время 68% плохо относятся к руководству США (хорошо – 24%).

Инфографика: КМИС

Отдельный вопрос касался личности президента США. Респондентам предложили оценить, хорошо или плохо для Украины, что должность президента занимает Трамп.

Пока 72% считают, что это плохо для Украины и только 16% – что хорошо. Этот результат почти не изменился по сравнению с аналогичным опросом в марте, но сильно контрастирует с данными опроса в декабре 2024 года, когда более половины украинцев (54%) имели оптимистичные ожидания по отношению к Трампу.

Инфографика: КМИС

Относительно политики США по отношению к Украине большинство украинцев (58%) считают, что Соединенные Штаты устают от Украины, их поддержка ослабевает и они давят на Украину для уступок. Воспринимают США надежным союзником, желающим приемлемого для Украины мира, – 32%.

Опрос проводился по собственной инициативе КМИС с 15 мая по 3 июня. Телефоном было опрошено 2004 респондента во всех регионах Украины, подконтрольных правительству. Ошибка выборки не превышает 5,8%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.