Тревога объявлена из-за угрозы ударов России баллистическими ракетами – Воздушные силы

Днем 3 января воздушная тревога в ряде областей Украины объявлена из-за угрозы атаки РФ баллистическими ракетами. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Он подчеркнул, что тревоги объявляются по разным причинам – это может быть авиационная активность, угроза применения дальних бомбардировщиков Ту-22, стратегической авиации Ту-95, угроза применения "Калибров" и прочее.

"Но в этот раз это ракетная опасность, угроза применения именно баллистических ракет, которые могут долететь в те области, которые сейчас обозначены красным цветом <…> Нужно понимать, что баллистика – это баллистика. Как говорят зенитчики, лучшая защита от баллистики – это бетон", – сказал Игнат, призвав украинцев не игнорировать такую опасность.

Он подчеркнул, что "Искандеры", которые запускают баллистические ракеты, могут перемещаться, но в данный момент, судя по карте, есть угроза ударов баллистикой с восточного направления.

Сегодня спикер ОК "Юг" Гуменюк заявила, что россияне могут готовить "рождественский" обстрел с акватории Черного моря, но в ближайшие несколько суток критической опасности новой атаки нет.

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Оксана Житнюк

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