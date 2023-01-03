UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тревога объявлена из-за угрозы ударов России баллистическими ракетами – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 13:37
Тревога объявлена из-за угрозы ударов России баллистическими ракетами – Воздушные силы - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Днем 3 января воздушная тревога в ряде областей Украины объявлена из-за угрозы атаки РФ баллистическими ракетами. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он подчеркнул, что тревоги объявляются по разным причинам – это может быть авиационная активность, угроза применения дальних бомбардировщиков Ту-22, стратегической авиации Ту-95, угроза применения "Калибров" и прочее.

"Но в этот раз это ракетная опасность, угроза применения именно баллистических ракет, которые могут долететь в те области, которые сейчас обозначены красным цветом <…> Нужно понимать, что баллистика – это баллистика. Как говорят зенитчики, лучшая защита от баллистики – это бетон", – сказал Игнат, призвав украинцев не игнорировать такую опасность.

Он подчеркнул, что "Искандеры", которые запускают баллистические ракеты, могут перемещаться, но в данный момент, судя по карте, есть угроза ударов баллистикой с восточного направления.

Тревога объявлена из-за угрозы ударов России баллистическими ракетами – Воздушные силы
  • Сегодня спикер ОК "Юг" Гуменюк заявила, что россияне могут готовить "рождественский" обстрел с акватории Черного моря, но в ближайшие несколько суток критической опасности новой атаки нет.

Читайте также: Они уже "залезли в критический запас" – Резников о ракетном потенциале России

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
воздушная тревога война баллистическая ракета воздушные силы тревога Юрий Игнат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 