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Они уже "залезли в критический запас" – Резников о ракетном потенциале России

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 19:29
Они уже
Алексей Резников (фото - ЕРА)

Россияне "залезли в критический запас" ракет дальнего радиуса действия, у них осталось "около 11-13%" "Искандеров" и примерно столько же "Калибров", однако есть приблизительно 7000 ракет С-300. Об этом в интервью Lb.ua сообщил министр обороны Алексей Резников.

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Он объяснил, каким образом высчитываются остатки российских вооружений: сопоставляются данные о количестве основных типов ракет, находившихся в РФ до вторжения; количество выстрелов, которые они произвели; способность изготовления, "исходя из возможностей индустрии России, из наличия там тех или иных составляющих иностранного происхождения".

"И соответственно, при наличии санкций, они что-то уже производить не могут. Что-то изготовили из запасов, и на этом стоп", – сказал Резников.

"Поэтому мы берем, подсчитываем примерно и знаем, что, условно говоря, ракет С-300 у них более 7000 точно. Это очень много", – отметил министр. Он пояснил, что С-300 – это системы противовоздушной обороны, которые россияне начали использовать в качестве баллистической ракеты "земля-земля".

"Она у них летает до 200-220 километров, поэтому они терроризируют Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую области, как раз используя С-300", – сказал Резников.

Чтобы достать до объектов украинской критической инфраструктуры во Львовской, Тернопольской, Киевской, Одесской областях, оккупанты используют либо носители-самолеты ракет Х-101, Х-555, либо "Калибры" морского базирования. Ранее, по словам министра, они использовали "Искандеры" – и морского, и наземного базирования, в том числе с территории Беларуси.

"Но сейчас, когда мы смотрим, сколько и что прилетает, видим, что "Искандеры" они не используют, потому что не могут их производить", – отметил глава Минобороны.

"Мы посчитали, сколько они по нам выпустили, сколько у них было и сколько осталось. Они залезли в критический запас, у них где-то около 11-13% "Искандеров" осталось. По их советским классическим нормам, они должны держать запас 25-30%. Они уже в него залезли. Совершили преступление с точки зрения своей ответственности. То же самое и с "Калибрами", – сказал Резников.

На уточняющий вопрос, корректно ли говорить, что до конца этого года будет еще одна, максимум две атаки, и глобальный потенциал будет исчерпан, он ответил: "Да. Потому что даже между атаками им нужно время от недели до десяти дней. Они могут сделать две волны: ракеты+дроны иранские или дроны+ракеты, но они не могут ракеты+ракеты. Если массированные. Потому что там есть нюансы технического характера – накопление, снаряжение и пр.".

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Вадим Ребрина
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Алексей Резников ракетный удар ракета
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