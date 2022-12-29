РФ уже била по Украине "свежими" ракетами, но изготовляла их из остатков деталей – Данилов

Россия уже использовала против Украины "свежие" ракеты производства 2022 года, однако для их изготовления применялись остатки деталей, и Украине известно точное количество ракет, которые страна-террорист еще сможет сделать в условиях введенных против нее санкций. Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Kyivpost.

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Данилов подтвердил, что "свежие" ракеты 2022-го уже были выпущены по территории Украины, но россияне не могут производить их в большом количестве, так как это технологически сложный процесс.

"Сейчас для производства используются остатки находящихся на складах деталей. Мы знаем, сколько может быть изготовлено таких ракет. Если будут появляться совсем новые, тогда мы будем говорить, что санкции не работают. На сегодняшний день мы пока этого сказать не можем", – сказал Данилов.

На вопрос о том, была ли замечена нелегальная передача Китаем России оружия или технологий, секретарь СНБО сказал, что "сегодня никто не ответит на этот вопрос".

Однако, по словам Данилова, "большой и мощной помощи" на данный момент Китай России не оказывает.

В интервью LIGA.net несколько дней назад Буданов говорил, что у РФ хватит ракет еще на две-три массированные атаки по Украине, если говорить о залпе в 70-75 ракет за раз.

несколько дней назад Буданов говорил, что у РФ хватит ракет еще на две-три массированные атаки по Украине, если говорить о залпе в 70-75 ракет за раз. Сегодня утром Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами. Было выпущено около 70 ракет, 54 из них сбила ПВО ВСУ.

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Оксана Житнюк

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