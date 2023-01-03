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В ближайшие несколько дней нет критической опасности ракетных ударов России с моря – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 12:38
В ближайшие несколько дней нет критической опасности ракетных ударов России с моря – ВСУ - Фото
Наталья Гуменюк (фото — Facebook Гуменюк)

Россияне могут готовить "рождественский" обстрел с акватории Черного моря, но в ближайшие несколько суток критической опасности новой атаки нет, так как в море продолжается шторм. Об этом сказала в эфире телемарафона спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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Она подчеркнула, что шторм в акватории Черного моря продолжается, за счет чего россиянам сложно удерживать там большое количество кораблей – на данный момент их там пять.

"Они без ракетоносцев. Ракетоносцы все на пунктах базирования, и там продолжается какой-то процесс. Возможно, новой подготовки – исходя из календаря, того же православного Рождества, мы осознаем возможную и вероятную подготовку к этим очередным скрепам", – сказала Гуменюк.

Тем не менее, по ее словам, новый обстрел ракетами с Черного моря может быть "не очень скоро" – еще двое-трое суток критическая ракетная опасность с моря украинцам не угрожает.

При этом спикер "Юга" не исключает последующие ночные атаки РФ "шахедами".

Читайте также: В Москве заявили, что "Калибры" не закончатся никогда". ВСУ: Приступ истерии

Оксана Житнюк
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