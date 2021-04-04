"Тревожные новости из Иордании". У Зеленского поддержали действующего правителя страны

У президента Владимира Зеленского прокомментировали ситуацию в Иордании с арестами чиновников по подозрению в попытке совершить госпереворот. Заявление в поддержку нынешнего короля страны Абдаллы II ибн Хусейна появилось на сайте главы Украины.

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"Тревожные новости из Иордании. Полностью поддерживаем короля Абдаллу. Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства", – говорится в заявлении.

У Зеленского отметили, что они с нетерпением ждут деталей происходящего и желают народу Иордании мира и процветания.

Сегодня стало известно, что в Иордании прокатилась череда арестов – задержанных подозревают в заговоре против короля и попытке организовать госпереворот.

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Дарья Мостовая

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