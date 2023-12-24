Три человека погибли в результате ночного обстрела Херсона: фото последствий

Российские войска за сутки выпустили более 70 снарядов по областному центру на юге Украины

Фото: Херсонская ГВА

Российские войска в ночь на 24 декабря обстреляли центральную часть Херсона. Из-за этого погибли три человека, заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

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Один из снарядов попал в жилой дом. "На месте погиб 87-летний мужчина и его 81-летняя жена", – написал Прокудин в телеграм-канале. Там же, по его словам, взрывную травму, контузию и ранение ноги получил 54-летний житель города.

Кроме того, в другом месте в Центральном районе Херсона во время разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, его личность устанавливается.

Фото: Херсонская ГВА

Фото: Херсонская ГВА

Фото: Херсонская ГВА

Фото: Херсонская ГВА

В целом за сутки с шести утра субботы до шести утра воскресенья россияне выпустили по Херсону 71 снаряд.

Под обстрелы попали не только жилые кварталы, но и медицинские учреждения, одно учебное заведение и объекты критической инфраструктуры.

Городские власти Херсона сообщили, что в целом по общине (кроме Херсона, это еще 15 сел и поселков) за сутки прилетели 105 снарядов и две ракеты.

В результате обстрелов за минувшие сутки три человека погибли, еще восемь получили ранения.