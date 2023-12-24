Троє людей загинули внаслідок нічного обстрілу Херсона: фото наслідків

Російські війська за добу випустили понад 70 снарядів по обласному центру на півдні Україні

Фото: Херсонська МВА

Російські війська у ніч проти 24 грудня обстріляли центральну частину Херсона. Через це загинули троє людей, заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Один зі снарядів влучив у житловий будинок. "На місці загинув 87-річний чоловік і його 81-річна дружина", – написав Прокудін у телеграм-каналі. Там само, за його словами, вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний житель міста.

Крім того, в іншому місці в Центральному районі Херсона під час розбору завалів рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка, його особа встановлюється.

Фото: Херсонська МВА

Фото: Херсонська МВА

Фото: Херсонська МВА

Фото: Херсонська МВА

Загалом за добу з шостої ранку суботи до шостої ранку неділі росіяни випустили по Херсону 71 снаряд. Під обстріл потрапили не тільки житлові квартали, але й медичні заклади, один навчальний заклад та об'єкти критичної інфраструктури.

Міська влада Херсона повідомила, що загалом по громаді (крім Херсона, це ще 15 сіл і селищ) за добу прилетіли 105 снарядів і дві ракети.

Внаслідок обстрілів за минулу добу три людини загинули, ще вісім отримали поранення.