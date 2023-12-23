Російські окупанти завдали масованого удару по Херсону, внаслідок якого виникли пожежі. Про це повідомили начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко та очільник ОВА Олександр Прокудін.

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За даними Мрочка, близько 18:00 російські окупанти завдали по Херсону масованого удару – потужні вибухи пролунали у кількох районах міста, після чого виникло кілька пожеж.

Ворог "традиційно" бив по житлових кварталах, зазначив Мрочко.

Прокудін повідомив, що окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Херсона, внаслідок чого стався порив на газових мережах, виникла пожежа.

Також під вогнем опинився один з медзакладів, повідомив Прокудін.

ДОПОВНЕНО О 21:27. Прокудін повідомив, що внаслідок російської атаки постраждали п’ятеро осіб. Трьом херсонцям 78, 68 та 63 років лікарі надали допомогу на місці. Ще двох чоловіків 21 та 39 років шпиталізували, їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Вчора у Херсонській області українські сили збили три російських Су-34.

Також вчора стало відомо, що на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни розстріляли підлітка на очах його родини.

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