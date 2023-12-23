Российские оккупанты нанесли массированный удар по Херсону, в результате которого возникли пожары. Об этом сообщили начальник городской военной администрации Роман Мрочко и глава ОВА Александр Прокудин.

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По данным Мрочко, около 18:00 российские оккупанты нанесли по Херсону массированный удар – мощные взрывы прогремели в нескольких районах города, после чего возникло несколько пожаров.

Враг "традиционно" бил по жилым кварталам, отметил Мрочко.

Прокудин сообщил, что оккупанты ударили о критической инфраструктуре Херсона, в результате чего произошел порыв на газовых сетях, возник пожар.

Также под огнем оказался и одно из медучреждений, сообщил Прокудин.

Вчера в Херсонской области украинские силы сбили три российских Су-34.

Также вчера стало известно, что на временно оккупированной территории Херсонской области россияне расстреляли подростка на глазах его семьи.

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