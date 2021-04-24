UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Три главные новости Украины и мира на 19:00 24 апреля

24.04.2021, 19:00
Три главные новости Украины и мира на 19:00 24 апреля - Фото

1. СБУ ЗАЯВИЛА ОБ УГРОЗЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ УКРАИНЫ ИЗ-ЗА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДТЭК АХМЕТОВА. В письме замглавы СБУ Кабмину говорится, что Запорожская ТЭС нарушает законодательство в сфере производства электроэнергии, что может дестабилизировать энергосистему страны (подробнее).

2. YOUTUBE ЗАБЛОКИРОВАЛ КАНАЛЫ МЕДВЕДЧУКА НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ. НО НЕ ПОЛНОСТЬЮ. Если вбить в поиск название одного из заблокированных каналов, YouTube отобразит их, но сам просмотр канала будет заблокирован (подробнее).

3. ГЛАВА МИД СЛОВАКИИ О ВЫСЛАННЫХ ДИПЛОМАТАХ РОССИИ: ДЕЙСТВОВАЛИ НЕ ТАК, КАК ДОЛЖНЫ БЫЛИ. По словам министра, члены дипломатического представительства РФ "действовали не в соответствии с тем, как должны действовать дипломаты". (подробнее).

Читайте также главный текст дня:

Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 