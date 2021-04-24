Три главные новости Украины и мира на 19:00 24 апреля

1. СБУ ЗАЯВИЛА ОБ УГРОЗЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ УКРАИНЫ ИЗ-ЗА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДТЭК АХМЕТОВА. В письме замглавы СБУ Кабмину говорится, что Запорожская ТЭС нарушает законодательство в сфере производства электроэнергии, что может дестабилизировать энергосистему страны (подробнее).

2. YOUTUBE ЗАБЛОКИРОВАЛ КАНАЛЫ МЕДВЕДЧУКА НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ. НО НЕ ПОЛНОСТЬЮ. Если вбить в поиск название одного из заблокированных каналов, YouTube отобразит их, но сам просмотр канала будет заблокирован (подробнее).

3. ГЛАВА МИД СЛОВАКИИ О ВЫСЛАННЫХ ДИПЛОМАТАХ РОССИИ: ДЕЙСТВОВАЛИ НЕ ТАК, КАК ДОЛЖНЫ БЫЛИ. По словам министра, члены дипломатического представительства РФ "действовали не в соответствии с тем, как должны действовать дипломаты". (подробнее).

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