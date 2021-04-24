YouTube заблокировал каналы Медведчука на территории Украины. Но не полностью
Попавшие под санкции СНБО каналы из так называемого пула Медведчука заблокировали в YouTube для просмотра в Украине, однако часть контента все еще доступна.
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Если вбить в поиск названия каналов 112 Украина, Zik или Newsone, то Youtube отобразит их. Однако при попытке перейти на сам канал будет написано, что он недоступен для просмотра в Украине.
Также нельзя посмотреть некоторые видео, загруженные ранее на каналы. YouTube объясняет, что контент заблокирован в домене Украины по требованию государственных органов.
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В то же время доступны опубликованные записи эфиров канала Перший незалежний, который создали якобы сотрудники каналов Медведчука после февральских санкций.
Не заблокирован и эфир Першого незалежного на YouTube-аккаунтах подсанкционных каналов.
Кроме того, если YouTube-аккаунт "Телеканал Zik" заблокирован, то аккаунт "ZIK UA TV" остается в открытом доступе.
- 3 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против трех телеканалов из так называемого пула Медведчука. В тот же день они прекратили вещание в телеэфире. Минкульт попросил заблокировать их и в YouTube.
- 19 февраля СНБО ввел санкции против самого лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его окружения.
- Сам Медведчук назвал санкциями "незаконными" и заявил, что президент Владимир Зеленский перешел последние границы.
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