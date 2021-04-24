UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

YouTube заблокировал каналы Медведчука на территории Украины. Но не полностью

24.04.2021, 11:10
YouTube заблокировал каналы Медведчука на территории Украины. Но не полностью - Фото
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Попавшие под санкции СНБО каналы из так называемого пула Медведчука заблокировали в YouTube для просмотра в Украине, однако часть контента все еще доступна.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Если вбить в поиск названия каналов 112 Украина, Zik или Newsone, то Youtube отобразит их. Однако при попытке перейти на сам канал будет написано, что он недоступен для просмотра в Украине.

Также нельзя посмотреть некоторые видео, загруженные ранее на каналы. YouTube объясняет, что контент заблокирован в домене Украины по требованию государственных органов.

Читайте также: "У нас достаточно денег, в том числе наличных". Медведчук рассказал о жизни под санкциями

В то же время доступны опубликованные записи эфиров канала Перший незалежний, который создали якобы сотрудники каналов Медведчука после февральских санкций.

Не заблокирован и эфир Першого незалежного на YouTube-аккаунтах подсанкционных каналов.

Кроме того, если YouTube-аккаунт "Телеканал Zik" заблокирован, то аккаунт "ZIK UA TV" остается в открытом доступе.

Читайте также: Венедиктова видит перспективу посадки Медведчука

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции YouTube виктор медведчук ZIK 112 украина каналы newone
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 